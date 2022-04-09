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السبت، 09-04-2022 11:35 ص

مي عز الدين تتعرض لوعكة صحية خلال تصوير جزيرة غمام

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الوكيل الإخباري - أصيبت الممثلة المصرية مي عز الدين بحالة إجهاد شديد اثناء تصوير مشاهدها في مسلسل "جزيرة غمام"، الذي تجسد فيه دور "العايقة"، خصوصا أنها اضطرت ان تصور ليومين متتاليين بشكل متواصل من دون راحة، بأمر من القائمين على العمل رغبةً في انتهاء تصوير المسلسل في الوقت المحدد له قبل انتهاء شهر رمضان.

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وهو ما دفع صناع العمل للاستعانة بوحدة تصوير إضافية، حيث يعمل حالياً مخرجان على تصوير العمل، للانتهاء منه في الوقت المحدد، خصوصا أن هذا المسلسل على وجه التحديد به الكثير من التفاصيل والديكورات المختلفة، وتدور أحداث العمل في حقبة تاريخية بالعشرينيات أي قبل 100 عام من الآن، وأحداث اجتماعية مصرية قبل 100 عام من الآن، وهو ما يتطلب مجهود مضاعف، ويرأس وحدة التصوير الإضافية المخرج إسلام خيري، بجانب مخرج العمل الأصلي حسين المنباوي.

 

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