مي عز الدين تطلق حسابها على تطبيق تيك توك

الوكيل الإخباري - أطلقت الفنانة المصرية مي عز الدين حسابها الرسمي على تطبيق تيك توك، من خلال إطلاقها فيديو ساخر لجريمة ضرب وتسميم الزوج.



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وروّجت النجمة المصرية لحسابها الجديد من خلال نشر مقطع الفيديو على إنستغرام، والتعليق عليه بالقول: باكورة أعمالي في تيك توك.





وكان المقطع قد بدأ بطرح تساؤل عن كيفية موت زوجها لترد بكلمة مسموم، قبل أن يرد عليها المتحدث بالقول، وعلامات الضرب جاءت عليه من أين، لتجيب: لأنّه لم يكن يريد بلع السم.





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