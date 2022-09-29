مي عز الدين تعلن عن مسابقة والهدية فستان زفاف شهير !

الوكيل الإخباري-احتفلت الممثلة المصرية مي عز الدين، باليوم العالمي للقلب على طريقتها الخاصة، وعبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، أطلقت مسابقة لكل متابعيها لحثهم على التبرع مقابل إهدائهم فستان زفافها الذي اعتمدته في فيلمها عمر وسلمي مع الفنان تامر حسني.





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وفي التفاصيل نشرت مي صورة حفل زفافها من فيلم عمرو وسلمى وطالبت بالتبرع لاحدى المؤسسات القلب في مصر من خلال ارسال رسالة نصية بالتبرع للمؤسسة واستلام الرد وثم نشر صورة الرد بـ " لقطة شاشة " مع تاج للفنانة للدخول في سحب عشوائي واختيار فائزة واحدة في النهاية وصورة مع الفنانة مي عز الدين .



