مي عمر تبكي بعد عرض تغريدة مسيئة لها - فيديو

الوكيل الاخباري - لم تتمالك الفنانة المصرية، مي عمر، الجمعة، دموعها بعد عرض تغريدة مسيئة لها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بشأن مسلسلها التلفزيوني "لؤلؤ"، الذي عرض قبل أشهر.

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وعرض برنامج "العرافة"، من تقديم بسمة وهبة، والمذاع على فضائية "المحور" المصرية، تغريدة لخبيرة العلاقات الإنسانية ولغة الجسد، رغدة السعيد، تشير فيها إلى أن نجاح مسلسل "لؤلؤ" يعود في المقام الأولى إلى الاعتماد على شركة "سوشيال ميديا" بارعة، وليس على موهبة مي عمر التمثيلية، ليعقب عليها المخرج عمرو عرفة قائلا: "هذا صحيح، بينفخوا في قربة مقطوعة".



وفي البداية علقت مي عمر أنها لا تعتقد أن عمرو عرفة يقصد بتغريدته مسلسلها "لؤلؤ"، وتابعت أنها لم تتصل به لكي تتحقق إن كان يقصدها فعلا أم لا، وذلك خوفا من أن يكون شكها حقيقة.



ثم أضافت باكية: "عمرو عرفة من أكثر الناس الذين يدعموني، وسبق لنا وأن تعاونا سويا في فيلم سينمائي، ولو كان يقصدني حقيقة ستكون صدمة غريبة بالنسبة لي".



ويرصد مسلسل "لؤلؤ" قصد صعود مطربة إلى القمة، ويعتبر أول بطولة مطلقة لمي عمر في الدراما التلفزيونية، ويشارك في بطولته أحمد زاهر ومحمد الشرنوبي وإدوارد، وهو من إخراج محمد عبد السلام.



من ناحية أخرى، كشفت مي عمر لبرنامج "العرافة" أنها تعرضت للخيانة من إحدى صديقاتها المقربات، لكنها سامحتها فيما بعد، ورفضت أن يكونا بنفس القرب قبل خيانتها لها.







ويعرض لمي عمر في موسم دراما رمضان 2021 مسلسل "نسل الأغراب"، وهو من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، ومن إخراج محمد سامي.



المصدر : سبوتنك