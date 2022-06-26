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الأحد، 26-06-2022 04:50 م

مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة هادئة

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الوكيل الإخباري-شاركت الممثلة المصرية مي عمر صورة جديدة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت مي عمر في الصورة من لندن في المملكة المتحدة، بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت زي باللون البيج، واضعةً قبعة باللون نفسه، وحذا رياضي، كما كانت تقف أمام سيارة حمراء.

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وقد تفاعل المتابعون مع إطلالة مي عمر، وأشادوا بجمالها في كل الحالات وكل الأوقات، وخاصةً عندما ترتسم ابتسامتها الساحرة على وجهها.


يُذكر أن مي عمر كانت قد تحدثت عن احتمالية وجود جزء ثاني من مسلسلها الذي قدمته خلال الموسم الرمضاني "رانيا وسكينة"، وأوضحت :"حتى الآن لا يوجد جزء ثانٍ من مسلسل رانيا وسكينة، ولسه هنشوف، لكن أنا لا أميل إلى أجزاء أخرى من العمل".


الفن

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