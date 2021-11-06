مي عمر تعلن اختيارها سفيرة لمنظمة خيرية دولية لخدمة الأطفال - صورة

الوكيل الإخباري - أعلنت الممثلة المصرية مي عمر عن اختيارها كأول سفيرة عربية لمنظمة سمايل ترين العالمية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وعبرت مي عن سعادتها بالأمر، وتشرفها بهذا المنصب الذي حصلت عليه.
وفي التفاصيل كتبت مي على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي:"يسعدني و يشرفني أختيارى كأول سفيرة عربية لمنظمة سمايل ترين العالمية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. سمايل ترين هي مؤسسة خيرية دولية للأطفال تدعم جراحات إصلاح الشق( الشفه الارنبية) بالمجان مع رعاية شاملة للأطفال المرضى في أكثر من (90) دولة حول العالم".
يسعدني و يشرفني أختيارى كأول سفيرة عربية لمنظمة سمايل ترين العالمية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.— Mai Omar مي عمر (@MaiOmar) November 6, 2021
سمايل ترين هي مؤسسة خيرية دولية للأطفال تدعم جراحات إصلاح الشق( الشفه الارنبية) بالمجان مع رعاية شاملة للأطفال المرضى في أكثر من (90) دولة حول العالم#smilewithmai #smiletrain pic.twitter.com/s3wIsr7Yq3
المصدر- الفن
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