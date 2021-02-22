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الإثنين، 22-02-2021 03:40 م

مي عمر تعلن موعد الجزء الثاني من مسلسل لؤلؤ

لؤلؤ


الوكيل الاخباري - حسمت الفنانة المصرية مي عمر، الجدل حول الجزء الثاني من مسلسل "لؤلؤ"، كاشفة موعد بدء تسجيله.

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وقالت، مي عمر، في تصريحات مع مجلة "سيدتي"، إنه "ونزولا على رغبة المشاهدين، سنبدأ تصوير الموسم الثاني من لؤلؤ بعد رمضان إن شاء الله، حيث ستكون هناك أحداث شيقة يسر بها الجمهور الذي تابع المسلسل بشكل مكثف"، معربة عن سعادتها بتعليقات وإشادة الجمهور بالمسلسل.

وكانت شركة سينرجي المنتجة لمسلسل "لؤلؤ" أعلنت عن بدئها في التحضير للجزء الثاني من العمل. وأوضحت الشركة المنتجة، أن "صناع العمل تعمدوا ترك نهاية الجزء الأول مفتوحة، بسبب وجود جزءا ثانيا من العمل، ستكون أحداثه أكثر تشويقا".


من جانبه، أكد محمد مهران، الذي كتب سيناريو المسلسل، في تصريحات مع "ET بالعربي"، أنه ليس لديه أي علم بهذه الأخبار وقال: "معنديش فكرة عن الموضوع ومحدش بلغني بأي شيء ومنذ بداية الكتابة في سيناريو المسلسل مكنش في أي اتفاق على وجود جزء ثاني للعمل".


وأوضح محمد مهران أن شخصية "لؤلؤ" تتحمل جزءا ثانيا بدراما جديدة وأحداث جديدة، ولكن الذي يقرر ذلك هي مي عمر لأنها صاحبة القصة ولكن أنا كتبت السيناريو والحوار فقط.


وحقق مسلسل "لؤلؤ"، نجاحا جماهيريا عريضا طوال فترة عرضه بمصر والخليج، حيث تصدر مؤشرات البحث على غوغل بعد انتهاء عرض كل حلقة، وذلك بسبب تفاعل الجمهور مع لؤلؤ ورحلة صعودها من القاع للقمة، وكذلك الشخصيات المحيطة بها.


يذكر أن مسلسل "لؤلؤ" انتهى عرضه على قناة ON، وهو من قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم، هدير عبد الناصر، سلوى عثمان، حمدي هيكل وملك أحمد زاهر.

 

سبوتنيك

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