مي عمر تكشف أسرارها الشخصية

الوكيل الإخباري - أدارت الفنانة مي عمر على خاصية القصص القصيرة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" حواراً مفتوحاً مع جمهورها، تلقت خلاله بعض الأسئلة وأجابت عنها، كاشفة عن بعض الأمور منها ما يتعلق بالعمل ومنها أشياء شخصية تفضلها.



وردت مي على سؤال حول أكثر أغنية تحبها للنجم عمرو دياب موضحة أنها أغنية "بعد الليالي"، وكشفت أنها تتمنى إعادة تقديم فيلم "الزوجة الثانية" للفنانة الراحلة سعاد حسني.

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وتذكرت مي عمر مع جمهورها نتيجتها في الثانوية العامة موضحة أنها حصلت على مجموع 96.5%، فيما تمضي وقت فراغها وهي تلعب Candy crush.



وعن التمثيل أوضحت أنها انتهت من تصوير فيلم "بضع ساعات في يوم ما" لكنها لا تعرف موعد طرحه.



على جانب آخر، تستعد مي عمر لتصوير فيلم "بنات رزق" الذي تشارك في بطولته مع شيرين رضا وأروى جودة، وتجسد فيه دور نصابة.

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