الثلاثاء 09-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

وزير الاوقاف يتحدث عن حيثيات صلاة الجمعة والتراويح

تصاريح مرور للإعلاميين خلال حظر الجمعة

الخارجية لـ الوكيل : جثمان العمري سيصل المملكة الخميس

الملك يعود الى ارض الوطن

التعليم عن بُعد لكافة الصفوف الخيار الأقرب للحكومة

مخالفة 5 منشآت و19 شخصاً في الزرقاء

الحكومة توضح بشأن القرارات القادمة

حجاوي: أؤيد حظر تجول لثلاث أو أربع أيام

إربد .. العثور على جثة عشريني داخل منزله

إغلاق مصنع معسل في عمان

الثلاثاء، 09-03-2021 10:54 ص

مي عمر تكشف علاقة مسلسل لؤلؤ بحياة الفنانة شيرين عبدالوهاب

318474_0


الوكيل الاخباري - خلال استضافتها في برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب، أوضحت الفنانة المصرية مي عمر أن قصة مسلسل "لؤلؤ" ليس لها علاقة بقصة حياة الفنانة شيرين عبد الوهاب، وهي شخصية من الخيال لا تمت بصلة لأي شخصية موجودة.

اضافة اعلان

وقالت مي إنها ضحكت عندما كتب البعض أن المسلسل عن قصة حياة شيرين، وقالت وقتها إن الجمهور سيشاهد المسلسل عندما تتم إذاعته، وسيعرفون أن قصته لا علاقة لها بشيرين، ولم يزعجها ذلك الربط.


وأضافت: "أنا بحب شيرين جداً، ومن أحلى الأصوات بحب أسمعها في حياتي. قصتنا فتاة اتربت في ملجأ، والمفروض ده أنهى القصة. لكن ممكن الناس ربطت لأنها قصة كفاح بنت وعصامية فربطوها بشيرين".

 

وكانت مي قد أعلنت بعد انتهاء عرض المسلسل أنها غير راضية عن النهاية التي انتهت بها الاحداث مؤكدة انها لو كانت تعرف ذلك لطلبت تغيير تلك النهاية.


مسلسل "لؤلؤ" يعد البطولة المطلقة الأولى لمي وشاركها فيه أحمد زاهر ونيرمين الفقي وإدوارد ومحمد الشرنوبي.

 


لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
e0e49e06afd1cb30c041b1668c7e8446

مي عمر تكشف عن دورها في مسلسل 'نسل الأغراب' برفقة كرارة والسقا.. فيديو

1220203123313213262202

أحمد حلمي يثير تفاعلا واسعا برسالته لمنى زكي.. شاهد

1-1326006

فنان مصري شهير يعلن إصابته بكورونا للمرة الثانية!.. صور

2016-63605607ghada

غادة عادل تكشف للمرة الأولى تفاصيل حالتها الصحية مع كورونا

20191117171623531RV

محمد عساف يتحدّث عن زواجه لأول مرة.. فيديو

12021516613446147139

تطورات خطِرة في الحالة الصحية لزوجة الفنان ماجد المصري بعد اصابتها بكورونا

أخبار متعلقة
لؤلؤ

مي عمر تعلن موعد الجزء الثاني من مسلسل لؤلؤ

6646371-1860642158

نادين نجيم توجه رسالة لفريق عمل مسلسلها الجديد '2020'.. صورة

b05cf449-e453-4a1b-8a92-3966a717d57e_16x9_1200x676

إصابة الفنانة نجلاء بدر بفيروس كورونا

جماهير-الهلال-ونجم-طاش-ما-طاش

ناصر القصبي في عمل كوميدي جديد !

مسلسل لؤلؤ 09

مي عمر توجه رسالة بعد الحلقة الأخيرة من مسلسل لؤلؤ!.. فيديو

B80236B9-4082-48E6-8617-F72775A4FD39

بعد نجاحه في مسلسل لؤلؤ.. محمد الشرنوبي يوجه رسالة لزوجته