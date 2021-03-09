مي عمر تكشف علاقة مسلسل لؤلؤ بحياة الفنانة شيرين عبدالوهاب

الوكيل الاخباري - خلال استضافتها في برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب، أوضحت الفنانة المصرية مي عمر أن قصة مسلسل "لؤلؤ" ليس لها علاقة بقصة حياة الفنانة شيرين عبد الوهاب، وهي شخصية من الخيال لا تمت بصلة لأي شخصية موجودة.

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وقالت مي إنها ضحكت عندما كتب البعض أن المسلسل عن قصة حياة شيرين، وقالت وقتها إن الجمهور سيشاهد المسلسل عندما تتم إذاعته، وسيعرفون أن قصته لا علاقة لها بشيرين، ولم يزعجها ذلك الربط.



وأضافت: "أنا بحب شيرين جداً، ومن أحلى الأصوات بحب أسمعها في حياتي. قصتنا فتاة اتربت في ملجأ، والمفروض ده أنهى القصة. لكن ممكن الناس ربطت لأنها قصة كفاح بنت وعصامية فربطوها بشيرين".

وكانت مي قد أعلنت بعد انتهاء عرض المسلسل أنها غير راضية عن النهاية التي انتهت بها الاحداث مؤكدة انها لو كانت تعرف ذلك لطلبت تغيير تلك النهاية.



مسلسل "لؤلؤ" يعد البطولة المطلقة الأولى لمي وشاركها فيه أحمد زاهر ونيرمين الفقي وإدوارد ومحمد الشرنوبي.





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