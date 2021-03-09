مي عمر تكشف عن دورها في مسلسل 'نسل الأغراب' برفقة كرارة والسقا.. فيديو

الوكيل الاخباري - رفضت الممثلة المصرية مي عمر الإجابة عن سؤال للإعلامي المصري عمرو أديب عن حقيقة علاقتها بـ "أحمد السقا وأمير كرارة" في المسلسل الجديد "نسل الأغراب".

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وفي استضافتها في برنامج "الحكاية" حاول الإعلامي عمرو أديب الحصول على إجابة من الفنانة مي عمر، حول علاقتها بالفنانين أحمد السقا وأمير كرارة في مسلسل "نسل الأغراب"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، لكنها لم تكشف التفاصيل.

وعن "نسل الأغراب" قالت مي إنه مسلسل كبير ومرهق جدا، ومشاهد التصوير الخارجي فيه كثيرة، واصفة الدراما التي يقدمها بأنها صعيدية ثقيلة، قبل أن تتوقف عن الحديث قائلة "خايفة من محمد"، في إشارة إلى زوجها مخرج المسلسل محمد سامي.



وسأل عمرو أديب مي عمر عن الأكثرية من مشاهدها في "نسل الأغراب"، هل ستكون مع أمير كرارة أم مع أحمد السقا، فأجابت: "الاثنين، ومع أمير كرارة أكتر شوية"، ثم سألها: "الاثنين بيحبوكي؟" فأجابت: "مش هأقول".





سبوتنيك

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