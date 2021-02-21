مي عمر توجه رسالة بعد الحلقة الأخيرة من مسلسل لؤلؤ!.. فيديو

الوكيل الاخباري - خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، كشفت الفنانة المصرية مي عمر عن رأيها في نهاية مسلسل "لؤلؤ"، الذي قامت ببطولته، موضحة أنها انزعجت منها، لكنها نهاية واقعية في كل الأحوال.

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وأضافت أنها بكت بسبب نهاية المسلسل، لأنها كانت تتمنى أن تكون سعيدة، قائلة: "نهاية حقيقية للأسف، بس أنا اتضايقت أوي وعيطت وكان نفسي تبقى نهاية سعيدة، لأنه مينفعش شخصية بنقاء مجدي وتبقى دي نهايته".



وروت مي موقفاً طريفاً جمعها بوالدها بسبب المسلسل، موضحة أنها حتى الحلقة الأخيرة لم تخبرهم أي تفاصيل عن النهاية، لذلك في الحلقة التي تم الكشف خلالها عن أن "مجدي" هو من حاول قتل لؤلؤ، رفض والدها ذلك، مضيفة: "بابا قالي لأ شخصية مجدي في علم النفس مينفعش يطلع منه ده يا مي، شخصيته مسالمة وإنسان معطاء مينفعش الشخصية دي تقتل، هو إيه اللي انتوا عاملينه ده، قولتله طب استنى بس طيب واتفرج للنهاية".

يذكر أن مسلسل "لؤلؤ" انتهى عرضه على قناة ON، وهو من قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته أحمد زاهر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم.





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