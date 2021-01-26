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الثلاثاء، 26-01-2021 11:22 ص

مي عمر توجه رسالة لمتابعي مسلسل لؤلؤ

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الوكيل الاخباري - بعد نجاح مسلسلها الجديد "لؤلؤ" والضجة الذي احدثها بين معجب به ومنتقد له، شاركت الفنانة مي عمر جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" ووجهت لهم رسالة خاصة.

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وعبرت مي التي يعد دورها في المسلسل البطولة الاولى لها، عن فرحتها بالنجاح وقالت: "النجاح ليس صدفة، إنه العمل الشاق، المثابره، التعلم، الدراسة، التضحية، والأهم من كل شيء حب ما تفعله".


وتلقت مي العديد من التعليقات التي أثنت على دورها في المسلسل، الذي يعرض حالياً، وحققت به نجاحاً كبيراً.

وشارك بطولة مسلسل "لؤلؤ" عدد من النجوم، منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.


يذكر أن مي عمر تشارك في سباق رمضان القادم مع النجمين أحمد السقا في ثاني تعاون بينهما، وأمير كرارة في مسلسل "نسل الأغراب"، والذي يدور في جو صعيدي، وتشاركهم البطولة الفنانة نجلاء بدر في التعاون الثالث لها مع الفنانة مي عمر بعد مسلسل "الفتوة" الذي عرض رمضان الماضي، ومسلسل "لؤلؤ" الذي يعرض حالياً.

 

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