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الأربعاء، 16-03-2022 03:01 م

مي كساب تستعد لإطلاق ألبومها الجديد

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الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة مي كساب فى تصريحات خاصة ل"الفن"، عن استعدادها لطرح ألبومها الجديد والتي تعمل عليه الفترة الحالية.

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وأضافت فى تصريحاتها أن الألبوم يتضمن ١٠ أغنيات، مشيرة إلى أنها إنتهت من تسجيل ٤ أغنيات، وتوقفت لبعض الوقت بسبب إنشغالها بتصوير مسلسلها الرمضاني المقبل "احلام سعيدة" مع الفنانة يسرا.


وأوضحت أن الألبوم يحتوي على ألوان موسيقية مختلفة ما بين الرومانسي واللايت، متمنيه أن ينال إعجاب الجمهور، والذى غابت عنهم لفترة طويلة.

 

الفن 

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