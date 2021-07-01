مي كساب تكشف تفاصيل جديدة حول ألبوم زوجها أوكا - صورة

الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة المصرية مي كساب تفاصيل جديدة حول ألبوم زوجها الفنان أوكا الذي سيطرح قريباً في الأسواق وكتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي : بصراحه شديده جدا جدا ومش عشان جوزي أنا بأقول الحق أوكا شاطر مخلص حقيقي موهوب مختلف هتسمعو ألبوم جديد متعوب عليه جدا في كل حاجه بإذن الله تتبسطو قريباً جداً.

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وتابعت مي كاشفة ان اسم ألبوم أوكا الجديد هو "محمد صلاح" الا ان ذلك لا علاقة له بلاعب كرم القدم الشهير : ألبوم محمد صلاح 2021 .. ملحوظه اسمه الحقيقي محمد صلاح والأغنية دي بيحكي فيها حكايته مع المزيكا.





المصدر - الفن