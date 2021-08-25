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الأربعاء، 25-08-2021 02:39 ص

مي كساب تنشر صورة والدها وتتحدث عنه بكلمات مؤثرة

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الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة مي كساب عبر تطبيق "إنستغرام" صورة من حفل زفافها تجمعها بوالدها، وعلّقت عليها قائلةً: "بابا أغلى ممتلكاتي وكنز حياتي ربنا يقوّمك بالسلامة ويطوّل في عمرك ويخليك لينا لأننا من غيرك ولا حاجة".

لكن مي لم تكشف عن طبيعة مرض والدها الذي دفعها لطلب الدعاء له بالسلامة، وتفاعل المتابعون معها متمنين لوالدها الشفاء.

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الجدير ذكره أن آخر ظهور فني لكساب كان من خلال مسلسل «فارس بلا جواز» الذي عُرض في موسم رمضان الماضي مع المطرب مصطفى قمر.


وكانت مي كساب قد حرصت على دعم زوجها المطرب «أوكا» والترويج لألبومة الجديد قبل طرحه... فنشرت عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة من الألبوم الجديد، مع التعليق: «يا حبييي... ألبوم محمد صلاح... قريباً... الجنرال أوكا... الجنرال كتالوغ بيمشوا عليه».


 

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