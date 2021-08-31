الثلاثاء 31-08-2021
الوكيل الاخباري

اكتشاف سلالة كورونا جديدة شديدة التحور في نيوزلندا

الجيش يعلن أسماء المستحقين لقرض الإسكان العسكري – أسماء

توقع تشغيل 133 حافلة جديدة لباص عمّان بحلول الربع الثاني من 2022

برنامج الوكيل من الساعة الـ7 حتى الـ10 صباحا اعتبارا من الأربعاء

انخفاض أسعار النفط عالميا

الاوبئة توضح حول احتمالية العودة إلى الحظر

ولي العهد :أوصانا النبي الحبيب بالأم

جريمة مروعة.. ضابط في القوات السورية يفجر طبيبا

ممثل الصناعات التموينيّة: القطاع قادر على تلبية احتياجات السوق

الاقتصاد الصيني يتعرض لضغوطات جديدة

الثلاثاء، 31-08-2021 11:13 ص

ناجي الأسطا يكشف عن حملة مؤذية ضده - صورة

5ف5ف5ف5


الوكيل الإخباري - أصدر الفنان اللبناني ناجي الأسطا بياناً أعلن فيه لجوءه للقضاء بسبب حملة مؤذية ضده، بحسب قوله، تطاله وعائلته بأسوأ الشتائم.

اضافة اعلان


وجاء في البيان: "لمن يهمه الأمر


أنا ناجي الاسطا ابن عائلة محترمة تربيت على احترام الآخرين، والتعبير عن رأي بدون الإساءة للناس ولكرامتهم عشت على هذه الأخلاق وسأبقى.


لكني أتعرض منذ ١٠ أيام لحملة مؤذية تطالني بأسوأ الشتائم وتطال عائلتي وأهلي بدون محاولة مناقشتي حتى أو سؤالي أو الاستفسار عن وجهة نظري.


أعرف من يقود هذه الحملات وسأتوجه للقضاء لأدّعي على كل شخص تطاول عليّ وعلى أهلي وعائلتي بشتيمة أو إساءة أو تهديد، وكله موثق لديّ في التعليقات أو في الرسائل الخاصة على هاتفي ووسائل التواصل الاجتماعي.


سأرد بالشتيمة على كل من يقلل أدباً ويشتمني وسأناقش باحترام كل من يناقشني باحترام.


أنا فنان لبنانيّ أغني لكل الناس ولست قاضياً حتى أحاكم أحداً كل الاحترام لأهالي الشهداء وأنا أول المطالبين بالعدالة وإحقاق الحق في قضية المرفأ كنت وسأبقى كفى مزايدة ومتاجرة بدم من سقطوا في انفجار بيروت الذي دمّرنا جميعاً.


طفح الكيل من الإساءة وتقليل الادب حدثوني في السياسة لأحدثكم فيها، لكن لا تحملوني مسؤولية ما يحصل في البلد، وتنتهكوا حرمة أهلي وعائلتي لأني لن أسكت.


وسأعامِل بمثل ما أعامَل."

 


 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
15-780x470

هذه ثروة أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري- أرقام صادمة

16021803473071063

اصابة نهال عنبر بارتجاج في المخ اثناء عرض مسرحيتها - صورة

عبد

حقيقة وفاة الفنانة ياسمين عبد العزيز في سويسرا

aug29_104_0

بالصور: أحمد زاهر يحتفل بأول تكريم لابنته منى

aug29_108_0

شاروخان وديبيكا بادوكون في إسبانيا لتصوير أغنية فيلم Pathan

1-1460484

آخرهم أسامة عباس.. صفحات مزيفة تروج لبطالة النجوم في مصر