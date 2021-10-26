الثلاثاء 26-10-2021
الوكيل الاخباري

الملك يجري مباحثات مع الرئيس البولندي

اضراب معلمين في بعض مدارس المملكة

العواد يتوقع زيادة الإقبال على المقاهي بعد السماح بالاراجيل

مياه تخرج من لوحة اعلانية في إربد والبلدية توضح

كورونا أسهمت في خفض أعداد الموقوفين إداريا في الأردن إلى 21 ألفا

ولي العهد يشارك في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر -صور

الطاقة لـ الوكيل: اجتماع وزاري ثلاثي بين الأردن ولبنان وسوريا الخميس المقبل

العميد يوسف زريقات مديرا للخدمات الطبية خلفا لعميش

شهادات مطعوم كورونا تباع في الأسواق ووزارة الصحة ترد

استطلاع رأي: 65% من الأردنيين يصفون أنفسهم بالسعداء

الثلاثاء، 26-10-2021 11:18 ص

نادر الأتات يفاجئ الجمهور بأغنيته الجديدة

4-8-1024x791


الوكيل الإخباري - يحضر الفنان اللبناني نادر الأتات لإطلاق أغنية جديدة، من المقرر أن تكون تحت إدارة المخرج اللبناني عادل سرحان، من كلمات إميل فهد، ألحان وسيم بستاني وتوزيع عمر صباغ.

وشوق نادر للأغنية عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي حيث كتب: "بلّشنا تحضير للأغنية الجديدة والكليب بخبركن تفاصيل أكتر بالإيام الجايي بس يلي بقدر قولو إنو هالأغنية من الأغاني القريبة كتير لقلبي وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الأغنية معبرين عن حماسهم الكبير.

اضافة اعلان

 

والجدير ذكره أن نادر كان قد طرح منذ فترة أغنية بعنوان “حلّي عنا” من كلمات وألحان جهاد حدشيتي وتوزيع روبير الأسعد، وحقق الفيديو كليب نجاحاً كبيراً، حيث إقترب من ال3 ملايين مشاهدة عبر قناته الخاصة على يوتيوب.

 

 

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة























 




 

 


 

إقرأ ايضا
فن

فقدان ممثلة روسية معروفة في موسكو

99fd245c2f202fc8842b72835bda8b3b

بإطلالة صباحية.. هبة مجدي تخطف الأنظار-صورة

2021_10_16_2_12_37_829

متابعة تفاجئ نرمين الفقي بحدوث قصة مسلسل إلا أنا في حياتها والفنانة ترد: ربنا معاكي

yas3_3

ياسمين صبري... أحداث مسلسلي الجديد لا تخص حياتي الشخصية - فيديو

f9b0b262-0471-4e7c-bafd-e91070d4be1a_16x9_1200x676

نادين نسيب نجيم بأقوى هجوم على منتقديها - صورة

7589341-1661287580

سيرين عبد النور بأحدث ظهور لها -صورة

أخبار متعلقة
6914771-1836337545

كارول سماحة تطلق أغنية يا شباب يا بنات على يوتيوب

مممم

محمد حماقي يحتفل بتصدر اغنيته مش قادر انسى الترند - فيديو

jas

حسين الجسمي يشوق المتابعين لـ دق القلب - فيديو

1048458596_0_46_1001_587_1000x541_80_0_0_fe5defdc907177409e95766e0dca88fc

حلا الترك تستعد لطرح مجنونة - صورة

2021-07-25_16-14-56_467821-730x438

مروان خوري يفاجئ المتابعين

5f383374421aa929021b8497

تعرف على موعد طرح ألبوم شيرين عبد الوهاب الجديد