نادر الأتات يفاجئ الجمهور بأغنيته الجديدة

الوكيل الإخباري - يحضر الفنان اللبناني نادر الأتات لإطلاق أغنية جديدة، من المقرر أن تكون تحت إدارة المخرج اللبناني عادل سرحان، من كلمات إميل فهد، ألحان وسيم بستاني وتوزيع عمر صباغ.



وشوق نادر للأغنية عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي حيث كتب: "بلّشنا تحضير للأغنية الجديدة والكليب بخبركن تفاصيل أكتر بالإيام الجايي بس يلي بقدر قولو إنو هالأغنية من الأغاني القريبة كتير لقلبي وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الأغنية معبرين عن حماسهم الكبير.

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والجدير ذكره أن نادر كان قد طرح منذ فترة أغنية بعنوان “حلّي عنا” من كلمات وألحان جهاد حدشيتي وتوزيع روبير الأسعد، وحقق الفيديو كليب نجاحاً كبيراً، حيث إقترب من ال3 ملايين مشاهدة عبر قناته الخاصة على يوتيوب.

بلّشنا تحضير للأغنية الجديدة والكليب.. بخبركن تفاصيل أكتر بالإيام الجايي بس يلي بقدر قولو إنو هالأغنية من الأغاني القريبة كتير لقلبي.. — Nader Al Atat (@naderalatat) October 25, 2021

المصدر - الفن

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