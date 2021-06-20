الأحد 20-06-2021
الوكيل الاخباري

وزير النقل: لجنة توجيهية لقطاع النقل العام

وزير الداخلية: العودة الطوعية هي الحل الأمثل لكافة أزمات اللجوء

' فيديوهات ' انتشرت كالنار في الهشيم وحظيت بتفاعل شعبي

وزارة العدل عقدت 1662 جلسة محاكمة عن بعد الشهر الماضي

الاحتلال يعين سفيراً جديداً له في عمان

الزراعة والصحة ترد على ما تم تداوله اليوم حول 'تسمم البطيخ'

' جورة الفرس ' في عمان بلا مياه منذ 10 سنوات

النابلسي يكرّم اُولى الغطاسات الأردنيات من متلازمة داون

صلح عمان: 9 ساعات في الاستماع لأحد شهود قضية مستشفى السلط

وفاة واحدة و68 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الأحد، 20-06-2021 02:45 م

نادية الجندي تثير ضجة باحدث ظهور لها .. صورة

1031010001_0_0_1919_1038_1000x541_80_0_0_d1991a103df61e01d354ec946bdfb9f7


الوكيل الإخباري - نشرت نادية الجندي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستغرام.

وظهرت نادية الجندي بإطلالة شبابية جذابة مما أثار اعجاب متابعيها.

اضافة اعلان

وذكرت أن مشوارها الفني بدأ عام 1958 ومنحها الجمهور لقب نجمة الجماهير بعد أن نجحت أفلامها في تحقيق أعلى إيرادات ودخلت في منافسة مع كبار النجوم مثل عادل إمام ونور الشريف وأحمد زكي ومحمود عبد العزيز.

ولكن حياة نادية الجندي الشخصية تعد مثارا للجدل دائمًا، فقد تزوجت مرتين الأولى من النجم عماد حمدي والثانية من المنتج محمد مختار، ورغم أن نادية الجندي قليلة الحديث عن حياتها الخاصة إلا أن البعض اتهمها بالتخلي عن عماد حمدي رغم أنه ساندها ببداية مشوارها الفني ولكن نادية خرجت بأكثر من برنامج تلفزيوني وأكدت أنها لم تتخل عن طليقها، فرغم انفصالهما إلا أنها أكدت مساندتها له طوال فترة مرضه، حيث ظلت بجانبه في المستشفى رغم محاولات الأطباء لمنع زيارتها له بسبب تدهور حالته الصحية وقتها.

 

 

 

المصدر - صدى البلد 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
احمد-السقا-1621256406-1

مهرجان الجونة يمنح جائزة للفنان أحمد السقا في دورته الخامسة

1453336_0

ليلى احمد زاهر تثير ضجة بزفاف ابو الروس .. صورة

20190515010441441

محمد ثروت يحيي حفلاً غنائياً بدار الأوبرا

7522796-1516701050

غادة عبد الرازق تشارك متابعيها تتر مسلسلها الجديد.. فيديو

130652-نورا

بالصور .. احدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا

istock-486523304-1024x739

ما هو نزيف العين .. تعرف على أسبابه لتفاديه

أخبار متعلقة
130652-نورا

بالصور .. احدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا

1-189-730x438-1-730x438

سوسن بدر تنشر صورة مع حفيدتها - صورة

1028987026_0_0_1280_691_1000x541_80_0_0_42c1769c0af0966b59b50ed3061e50a9

أحمد السقا يشعل مواقع التواصل في آخر ظهور له .. صورة

1973844_1613485140

تيم حسن يشعل مواقع التواصل الإجتماعي - صورة

02ee215d-891f-4398-8b71-3d18e2a1f2b8

حنان ترك برفقة زوجها فى أحدث ظهور لها - صورة

e03e5d1e-830f-4bda-8f16-160a5f977ebc

ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تثير ضجة بجمالها .. صورة