نادية الجندي تثير ضجة باحدث ظهور لها .. صورة

الوكيل الإخباري - نشرت نادية الجندي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستغرام.



وظهرت نادية الجندي بإطلالة شبابية جذابة مما أثار اعجاب متابعيها.



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وذكرت أن مشوارها الفني بدأ عام 1958 ومنحها الجمهور لقب نجمة الجماهير بعد أن نجحت أفلامها في تحقيق أعلى إيرادات ودخلت في منافسة مع كبار النجوم مثل عادل إمام ونور الشريف وأحمد زكي ومحمود عبد العزيز.



ولكن حياة نادية الجندي الشخصية تعد مثارا للجدل دائمًا، فقد تزوجت مرتين الأولى من النجم عماد حمدي والثانية من المنتج محمد مختار، ورغم أن نادية الجندي قليلة الحديث عن حياتها الخاصة إلا أن البعض اتهمها بالتخلي عن عماد حمدي رغم أنه ساندها ببداية مشوارها الفني ولكن نادية خرجت بأكثر من برنامج تلفزيوني وأكدت أنها لم تتخل عن طليقها، فرغم انفصالهما إلا أنها أكدت مساندتها له طوال فترة مرضه، حيث ظلت بجانبه في المستشفى رغم محاولات الأطباء لمنع زيارتها له بسبب تدهور حالته الصحية وقتها.

المصدر - صدى البلد