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الأحد، 24-04-2022 11:33 ص

نادية الجندي تكشف سبب رفضها دور سمية الخشاب في ريا وسكينة

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الوكيل الإخباري - كشفت النجمة نادية الجندي عن ترشيحها لدور سكينة في مسلسل "ريا وسكينة" والذي جسدته سمية الخشاب.

وقالت نادية الجندي خلال لقاءها في برنامج "كلام الناس": "أنا كنت مقدمة مشوار امرأة وكان ناجح واتعرض عليا مسلسل ريا وسكينة لكن خوفت"

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وتابعت: "دة كان غلط وانا قدمت أدوار شر كتير لكن قلت لا على ريا وسكينة وهو دراما تلفزيونية أعمل دور شر سينما ممكن لكن شر في التلفزيون لا لأننا بندخل البيوت وخفت وقلت ممكن يأثر على شعبيتي"

 

نواعم

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