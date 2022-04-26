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الثلاثاء، 26-04-2022 12:52 م

نادية الجندي هددت بالاعتزال نهائياً في حال لم يعرض هذا العمل لها-فيديو

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الوكيل الإخباري - كشفت الممثلة المصرية نادية الجندي تفاصيل اتخاذ الرقابة في مصر قرار وقف فيلمها الشهير "5 باب" الذي قدمته مع النجمين عادل إمام والراحل فؤاد المهندس في منتصف الثمانينيات.

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وأشارت إلى أنها هددت ان تعتزل التمثيل نهائياً في حال عدم عرض الفيلم من جديد وإلغاء قرار وقفه: "الفيلم تم إيقافه حينها بسبب فعل فاعل، بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال أول 10 أيام من عرضه"

 

وتابعت: "السلطات المصرية حينها أجبرت على الدفع بعناصر الأمن المركزي لمنع التدافع والزحام في منطقة الأوبرا بالعاصمة القاهرة، بسبب جماهيرية الفيلم الكبيرة حينها والإقبال على قاعات السينما التي تعرضه".


 

الفن 

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