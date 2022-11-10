الخميس 10-11-2022
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الخميس، 10-11-2022 03:08 م

نادين الراسي تخرج من الحداد بجلسة تصوير - صور

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الوكيل الإخباري - "أصدق كذبة"... بهذه العبارة علقت الممثلة اللبنانية نادين الراسي على صورها الجديدة التي نشرتها عبر حسابها عى إنستغرام، في محاولة تجاوز أحزانها بعد وفاة شقيقها جورح في حادث سير منذ نحو شهرين.


وظهرت الراسي في الجلسة بفستان طويل بالأبيض والأسود بعدما كتبت منشوراً في الشهر الماضي قالت فيه: "سأتوقف عن ارتداء الأسود حين يخترعون لوناً أكثر قتامة".


وانهالت تعليقات الدعم من الوسط الفني وجمهورها الذي طالبها بالعودة إلى نشاطها الفني لمتابعة حياتها وتجاوز الاكتئاب الذي سيطر عليها في منشوراتها اليومية عن عجزها على تجاوز ألم خسارة شقيقها "توأم روحها".


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