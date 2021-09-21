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الثلاثاء، 21-09-2021 11:21 ص

نادين الراسي تفضح سرا عن نادين نسيب نجيم

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الوكيل الإخباري - رداً على منشور كتبته الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، كشفت الممثلة اللبنانية نادين الراسي عن ما تحضر له نجيم التي علقت في صفحتها قائلةً: "حالفين يمين ما يتركوني"، وكتبت الراسي قائلةً:" ما بتفاجأ أبدًا كمّلي كمّلي وما تلتهي وانشالله كلّ التوفيق بشركتك اللي عم تأسّسيا نحنا فخورين فيكي وكتير فخورين شكرًا نادين نجيم".

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وكانت نادين الراسي قد شاركت المتابعين صوراً في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، تظهر فيها مع زوجها مجد دعبول وهي تمضي عطلتها.

 

 

المصدر - لبنان 24 

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