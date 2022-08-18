نادين خوري تنعى انطوانيت نجيب برسالة مؤثرة

الوكيل الإخباري-وجهت الممثلة السورية نادين خوري، رسالة مؤثرة لزميلتها الممثلة السورية الراحلة أنطوانيت نجيب، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

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وكتبت نادين: "الفنانة انطوانيت نجيب، رحلة من الابداع ليست بقليلة، لروحها الرحمة والسلام خالص العزاء لأسرتها ولمحبيها وللوسط الفني فليكن ذكركِ مؤبدًا".



وكان قد فجع الوسط الفني السوري صباح البارحة بوفاة أنطوانيت نجيب بعد معاناة مع المرض.