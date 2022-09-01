نادين خوري ورشيد عساف يلتقيان في " عين الشمس "

الوكيل الإخباري-شاركت الممثلة السورية نادين خوري على وسائل التواصل الاجتماعي صورة تجمعها بمخرج مسلسل "عين الشمس" وهو المسلسل الجديد الذي تعاقدت عليه وهو من بطولة الممثل رشيد عساف.



المسلسل من تأليف عدد من الكتاب وإخراج يزن أبو حمدة.

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العمل من النوع الاجتماعي البوليسي القائم على الاكشن والاثارة. وكانت الممثلة السورية شاركت خلال رمضان الماضي في مسلسل "كسر عضم"، حيث كان لها مشهد مؤثر جداً عند رحيل ابنها ريان حيث حملت دموعها الماً اخترق قلوب المشاهدين. فما كان من المتابعين الا ان اشادوا بأدائها وموهبتها.



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