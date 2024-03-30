نادين نجيم.. إطلالات حربية في أولى حلقات '2024'

الوكيل الإخباري - بعيداً عن سيناريو وأحداث مسلسل "2024" اللبناني السوري، الذي بدأ عرضه منذ يومين، لفتت بطلته الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم الأنظار بإطلالاتها، التي طغى عليها الجو الرياضي والقتالي البسيط .



كما بات معروفاً، يقدم المسلسل، الذي يخرجه اللبناني فيليب أسمر، قضية مواجهة العقيدة "سما عقل" مع المافيا وتجار المخدرات، في نص للسوري بلال شحادات، ويشاركها في بطولته، الممثل السوري محمد الأحمد.

اضافة اعلان

24