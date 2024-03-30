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السبت، 30-03-2024 01:33 م

نادين نجيم.. إطلالات حربية في أولى حلقات '2024'

(1) MBC DRAMA AND MBC MASR AND SHAHID- RAMADAN 2024- 2024- نادين نسيب نجيم و محمد الأحمد


الوكيل الإخباري - بعيداً عن سيناريو وأحداث مسلسل "2024" اللبناني السوري، الذي بدأ عرضه منذ يومين، لفتت بطلته الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم الأنظار بإطلالاتها، التي طغى عليها الجو الرياضي والقتالي البسيط .

كما بات معروفاً، يقدم المسلسل، الذي يخرجه اللبناني فيليب أسمر، قضية مواجهة العقيدة "سما عقل" مع المافيا وتجار المخدرات، في نص للسوري بلال شحادات، ويشاركها في بطولته، الممثل السوري محمد الأحمد.

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