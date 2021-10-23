السبت 23-10-2021
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السبت، 23-10-2021 04:30 م

نادين نجيم تحتفل بـ 14 مليون متابع - صورة

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الوكيل الإخباري - نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة لها بالابيض والاسود على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة وصول جمهور المتابعين على صفحتها الى 14 مليون.

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وعلّقت نادين قائلة: "ما بعرف اذا الكل من المحبّين بس بعرف انه الأكثرية هيك وطالما انكم متابعين معناتها مهتمين وأهلا وسهلا فيكم وتأكدوا اني ببدالكم نفس شعور المحبة والاهتمام والاحترام وعقبال ال ١٠٠ مليون والله يزيد المحبين دايماً ومني إلكم قلب كبير قلب وسط وقلب صغير".

 


 

المصدر- الفن 

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