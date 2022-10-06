نادين نجيم ترد بكلمات قاسية على سيرين عبد النور -صورة

الوكيل الإخباري - بعد تصريح سيرين عبد النور خلال جلسة "الدراما على عرشها" التي أقيمت ضمن جلسات منتدى الإعلام العربي في دبي، الذي يتعلق برفض نادين نجيم فكرة عمل مشترك يجمعهما، ردت نادين على حسابها على تويتر كاتبةً: "حلو الانسان لما يحكي يزين كلامه كرمال قيمته أولاً وأهم شي المصداقية بالكلام".

اضافة اعلان

وتابعت نادين "في مثل بقول خالف تُعرف وفي ناس بتهاجم لتُعرف.. الفن لذة وكيمياء واحترام ومحبة إذا ما انوجدوا صعبة يجتمعوا".



وساند عدد من المغردين نادين في تغريدتها، وكتب إحدى المتابعات على مواقع التواصل الاجتماعي "أنت مش مضطرة توافقي على عمل مع ناس مش مريحة، مش فوق ضغط الشغل ضغط نفسي كمان، محد إله فيكي ومش مجبورة أنتي بحدا. وبعد موقف اليوم أكدتي للكل رفضك صحيح 100 %"، ليأتي رد نادين مؤكداً لما ذُكر في التغريدة.



حلو الانسان لما يحكي يزين كلامه كرمال قيمته اولاً واهم شي المصداقية بالكلام. في مثل بيقول خالف تُعرف و في ناس بتهاجم لتُعرف... الفن لذّة وكيمياء واحترام ومحبة اذا ما انوجدوا صعبة يجتمعوا. — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) October 5, 2022

ET بالعربي