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الخميس، 22-10-2020 01:55 م

نادين نجيم تزف بشرى سارة لمتابعيها عبر انستغرام

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الوكيل الإخباري _ اعلنت الفنانة نادين نسيب نجيم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" عن اطلاقها فلتر جديد بإسمها .

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حيث انها نشرت صورة لها وارفقتها بتعليق قالت فيه : "فلتر جديد بإسمي بكرا الساعة ٨ المسا رح ينزل و بصير جاهز انكم تستخدموه رح تحبوه كتير وكتير محمسة تجربوه صراحة اتحمست اعمل فلتر بعد الانفجار بكرا رح خبركم كل التفاصيل على الانستا ستوري بحبكم كتير". 

 

لتنهال عليها التعليقات فور اعلانها الخبر من متابعيها الذين اعربوا عن حماسهم لاستخدام الفلتر .

 

 

المصدر : صدى البلد 

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