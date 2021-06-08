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الثلاثاء، 08-06-2021 10:04 ص

نادين نجيم تشارك جيسيكا فرحتها بحفل وداع العزوبية - صور و فيديو

الإعلامية-جيسيكا-عازار


الوكيل الإخباري - قبل 4 أيام فقط من دخولها القفص الذهبي، احتفلت الإعلامية جيسيكا عازار مع خطيبها محمد صوفان وبعض الأصدقاء بتوديع العزوبية، وكان من اللافت مشاركة الممثلة نادين نسيب نجيم والموسيقي ميشال فاضل.

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وانتشر صور وفيديوهات للمناسبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت جيسيكا التي بدت السعادة على وجهها بفستان أبيض طويل، ورقصت مع خطيبها وأصدقائها، وقطعت قالب حلوى .

 



 

 

 

وسيُقام حفل الزفاف في قصر جنبلاط في منطقة البرامية قضاء صيدا يوم 11 حزيران المقبل.

ومن المتوقع ان يكون زفافها عرس الموسم.

وعبرت جيسيكا في وقت سابق عن شوقها لإكمال حياتها إلى جانب خطيبها رجل الأعمال محمد صوفان، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صورة رومنسية تجمعهما، وأرفقتها بتعليق عبرت فيه عن سعادتها وشوقها لتكون زوجته وإكمال حياتها معه.

 

المصدر - لبنان 24 


 




 

 


 

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