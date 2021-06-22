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الثلاثاء، 22-06-2021 09:49 ص

نادين نجيم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد ضربها لقصي خولي- فيديو

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الوكيل الإخباري - نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام من كواليس إحدى مشاهد الحلقة الأخيرة من مسلسل "عشرين عشرين".

ووثق المشهد وصلة ضحك بين نادين والممثل السوري قصي خولي أثناء تأدية مشهد ضرب "النقيب سما "  لـ "صافي" في محاولة للهروب منه أثناء خطفه لها في الحلقة الأخيرة من المسلسل.

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وعلقت نادين على الفيديو بالقول: كانت وقعة منهنهة رحت طاجة فوق الزلمي شك على راسي، من كواليس تصوير آخر حلقة من مسلسل عشرين عشرين. "

وفي كواليس المشهد قامت نادين بضرب قصي خولي وبسبب شدة الضربة سقطت هي الأخرى فوقه الأمر الذي تسبب بموجة ضحك عارمة في الكواليس بعد وقوعهما على الأرض، وقام فريق العمل بمساعدتهما على الوقوف مجددا، واحتضنها قصي محاولا تهدئتها.

وقد أشعل الفيديو مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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