نادين نجيم تشعل مواقع التواصل في آخر ظهور لها مع ولديها - صورة

الوكيل الإخباري - نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة جديدة عبر خاصية الستوري في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وظهرت نادين بلقطة عفوية وولديها يحتضنوها بطريقة لطيفه وودية.



وكانت نادين قد شوّقت أمس متابعيها لمسلسها الجديد "صالون زهرة" المرتقب عرضه الشهر المقبل والذي يجمعها بالممثل السوري معتصم النهار، اذ نشرت صورة من المسلسل في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي وعلّقت عليها، قائلة: "صالون زهرة قريباً حصريا على شاهد ".



يُذكر أن "صالون زهرة" تدور أحداثه في إطار كوميدي، ومن المقرر أن يسلِّط الضوء في جزء منه على إنفجار مرفأ بيروت، وضرر يلحق بصالون تجميلي، من تأليف نادين جابر وإخراج جو بو عيد، من بطولة نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، طوني عيسى، كارول عبود، نقولا دانيال، فادي أبي سمرا، زينة مكي، نهلا داوود، مجدي مشموشي، نوال كامل، جنيد زين الدين، أنجو ريحان، حسين مقدم، رشا بلال ولين غرّة، من تأليف نادين جابر وإخراج جو بو عيد .





المصدر - الفن