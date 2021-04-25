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الأحد، 25-04-2021 02:57 م

نادين نجيم تكشف كواليس مشهد مع قصي خولي في مسلسل 2020 .. فيديو

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الوكيل الاخباري - نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، تغريدة عبر حسابها الشخصي على تويتر، كشفت فيها عن أكثر مشهد أضحكها مع الممثل السوري قصي خولي، خلال تصويرهما مسلسل "2020".

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وكتبت نادين بعد أن أعادت نشر مقطع فيديو عبر صفحتها، ظهرت فيه في مشهد مع قصي وهو يمسكها بكل قوته، ويدفعها من أمامه، وعلّقت: "متت ضحك ذكرتيني ! قصي تتذكر قديش ضحكنا بعد المشهد رح موت وقتها مسكتني زتيتني شي 10 متار لقدّام".

 

ويواصل المسلسل حصد المزيد من النجاح، على الرغم من ضخامة وتعدد الإنتاجات والمسلسلات، فقد تصدر ضمن قائمة الـ10 الأوائل في مصر عبر تطبيق "شاهد VIP"، ليكون العمل الدرامي الوحيد من خارج إطار الدراما المصرية، الذي استطاع أن يحجز لنفسه مكاناً ضمن الأعمال الأكثر مشاهدة لدى الجمهور المصري.

 

سبوتنيك

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