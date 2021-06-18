الجمعة 18-06-2021
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الجمعة، 18-06-2021 01:55 م

نادين نجيم تنشر صورة لابنها في مسلسلها الجديد.. شاهد

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الوكيل الاخباري - نشرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة أظهرت ابنها جيوفاني في كواليس مسلسل "صالون زهرة" الذي تؤدي بطولته، من كتابة نادين جابر وإخراج جو بوعيد.

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وشاركت نادين عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي صورة ابنها وعلّقت عليها بقولها: "يؤبرني يلي عم يشوف ماما… حبيبي أنا هل خدود اسم الله".


والعمل الدرامي مؤلف من 15 حلقة تلفزيونية، ويروي قصصاً معاصرة للنساء وعلاقاتهن مع الرجال والأصدقاء، كما سيُسلّط الضوء في جزء منه على انفجار مرفأ بيروت والضرر الذي لحق بصالون الشعر والتجميل. ويشارك في بطولته الفنان طوني عيسى ومعتصم النهار.


يُذكر أنّ نادين نسيب نجيم أطلّت في شهر رمضان الماضي من خلال بطولة مسلسل "2020" إلى جانب النجم السوري قصي خولي، وهو من تأليف بلال شحادات ونادين جابر، وإخراج فيليب أسمر، ومشاركة الفنانين: كارمن لبّس، وفادي إبراهيم، وفادي أبي سمرا، ويوسف حداد، ورولا بقسماتي، وماريتا الحلاني.


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