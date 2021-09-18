السبت 18-09-2021
الوكيل الاخباري

نحو 3 ملايين شخص تلقوا الجرعة الثانية بالأردن

الامن العام : 461 وفاة ناجمة عن حوادث السير في 2020

المحكمة الدستورية تشارك بمؤتمر حول حقوق الانسان

الرمثا: بدء فعاليات مهرجان ألق الثقافي الأول للطفولة

باكستان تعلن بدء حوار مع طالبان لتشكيل حكومة أفغانية شاملة

وفاة و15 إصابة اثر حادث سير على طريق بغداد

الجمارك : رقم خاص للابلاغ عن أية شكاوى أو قضايا أو ملاحظات

وزارة المياه: نفاد مياه سد الوالة نتيجة طبيعية لتراجع الامطار

16 ألف جرعة كورونا أُعطيت السبت

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

السبت، 18-09-2021 04:47 م

نادين نجيم وقصي خولي يشعلان مواقع التواصل برقصهما - فيديو

5953566-337805935


الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم والممثل السوري قصي خولي من حفل الـ Murex d'or وهما يرقصان على أنغام أغنية طربية، وعبر المتابعون عن مدى خفة دمهما.

اضافة اعلان


وقد صدم قصي الجمهور بإطلالته في الحفل إذ ظهر بالشخصية الذي يجسدها بعمله الدرامي الجديد، فبدا بشعر طويل بني اللون، وشارب، ونظارات. واعتبر الجمهور هذه الإطلالة غريبة، حتى أن البعض منهم شبهه بالنجم العالمي جوني ديب. يذكر أن نادين وقصي إجتمعا سابقاً في بطولة مسلسلين هما "خمسة ونص" و "عشرين عشرين"

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
BeFunky-collage-1-13

محمد هنيدي يعتزل التمثيل ويختار مهنة جديدة

249249_0

سمية الخشاب تكشف عن اسمها الحقيقي

Image1_9202118102157274556878

قصي خولي يوجه رسالة لابنه العميد.. وهذا أول رد على تغيير شكله

7337326-1215886170

هذا ما كشفته مرام علي بعد انسحابها من عروس بيروت 3 - فيديو

1625465_0

الموت يفجع الفنانة المعتزلة جيهان نصر

20030892671631262847

شريف إدريس يكشف تطورات إصابته وأسرته بـ فيروس كورونا

أخبار متعلقة
6feb2c93-32b8-4520-a9cf-0c8bcd4d5e17_16x9_1200x676

قصي خولي يشعل مواقع التواصل بإطلالته الجديدة بحفل الموريكس دور - صور