نادين نجيم وقصي خولي يشعلان مواقع التواصل برقصهما - فيديو

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم والممثل السوري قصي خولي من حفل الـ Murex d'or وهما يرقصان على أنغام أغنية طربية، وعبر المتابعون عن مدى خفة دمهما.

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وقد صدم قصي الجمهور بإطلالته في الحفل إذ ظهر بالشخصية الذي يجسدها بعمله الدرامي الجديد، فبدا بشعر طويل بني اللون، وشارب، ونظارات. واعتبر الجمهور هذه الإطلالة غريبة، حتى أن البعض منهم شبهه بالنجم العالمي جوني ديب. يذكر أن نادين وقصي إجتمعا سابقاً في بطولة مسلسلين هما "خمسة ونص" و "عشرين عشرين"

المصدر - الفن

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