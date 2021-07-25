نادين نسيب نجيم بإجازة مع ولديها في منطقة سياحية لبنانية

الوكيل الإخباري - بعد إنتهاء تصوير مسلسل "صالون زهرة " تمهيداً لعرضه عبر شاشة منصة شاهد الإلكترونية خلال شهر آب القادم، أشار موقع "نواعم" الى أن فريق عمل المسلسل واجه صعوبة في حرارة الجو أثناء التصوير ولكن لم يعكر الأجواء التي غلبت على التصوير، حيث إمتلآت الكواليس بالبهجة والمرح وجمعت الصداقة بين فريق العمل الذي ودّع آخر أيام التصوير بصور فوتوغرافية جمعت بينهم وبين بطلة المسلسل نادين نسيب نجيم التي حرصت على إلتقاط الصور مع كل فريق المسلسل قبل توديعهم في آخر أيام التصوير.

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إلى ذلك، لا يزال مصير الموسم الثاني من مسلسل "2020 " غير واضح حيث إن الشركة المنتجة لم تحدد حتى وقتنا الحالي إذا كانت ستشارك به نادين في موسم رمضان 2022 أم أنها ستؤجله وتبدأ في مشروع درامي جديد لبطلة العمل.



اشارة الى أن نادين بدأت إجازتها الصيفية حيث ستقضيها برفقة ولديها في إحدى المناطق السياحية في لبنان بعد إطمئنانها على مسلسلها الدرامي الجديد.

المصدر - لبنان 24