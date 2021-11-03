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الأربعاء، 03-11-2021 12:07 م

نادين نسيب نجيم تتصدر الترند وغزل متبادل بينها وبين منى الشاذلي -صور

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الوكيل الإخباري - تصدرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم "الترند" في أحد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد تداول صور من إطلالتها وحلقتها المنتظرة مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي في برنامجها "معكم منى الشاذلي".

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وتألقت نادين ب"ensemble" مؤلف من ثلاث قطع باللون الأزرق الفاتح جاء عبارة عن تنورة قصيرة و جاكيت قصيرة تميزت بكمين بطول ثلاثة أرباع وارتدت تحتها توب بيضاء وازدان الطقم بأزرار بيضاء من الخصر نزولاً في المنتصف وعلى أطراف الجاكيت واعتمدت نادين طلاء أظافر داكناً.

 

وعبرت منى الشاذلي عن سعادتها باستضافة نادين ونشرت لها عدة صورة من الحلقة وعلقت :"كنتي ضيفة رائعة و انسانة رائعة .. و الحلقة كمان رائعة.. أحبك نادين"، وردت عليها نادين عبر التعليق على منشور منى فكتبت :"حبيبتي منى انا كمان اتشرفت بحضوري معك و انبسطت كتير شكراً لمحبتكم.

 

ومن جهتها شاركت نادين الصور نفسها في صفحتها معلقة :"صورنا الحلقة و كانت حلوة متل روحك الحلوة منى اتشرفت بمعرفتك والى اللقاء القريب بخبركم عن موعد عرض الحلقة بعد كم يوم".

 

 

المصدر - الفن 

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