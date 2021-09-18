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السبت، 18-09-2021 10:31 م

نادين نسيب نجيم تتصدر الترند وفستانها حديث المتابعين-بالصور

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الوكيل الإخباري-تصدرت الممثلة اللبنانية وملكة جمال لبنان السابقة نادين نسيب نجيم الترند في مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقام محبو ومتابعو نادين بتقديم عبارات التهنئة لها على تكريمها أمس في حفل الموريكس دور بجائزة افضل ممثلة لبنانية عربية في الوطن العربي، معبرين عن فخرهم بها وسعادتهم الغامرة لهذا النجاح.


ليس ذلك فحسب، بل إن إطلالتها كانت الشغل الشاغل لرواد مواقع التواصل إذ اختارت فستاناً من تصميم المصمم اللبناني العالمي زهير مراد تميز بإبرازه لأنوثتها وقوامها الجميل وببساطته بقماش فضي متلألئ وبتصميم كلاسيكي ناعم بحزام فضي عريض، وأضاف مراد عنصر الإبهار للعين على فستان نادين خصوصاً أنه جاء لماعاً بتفاصيل صغيرة لكنها أعطته رونقاً جعلها ترتقي إلى ظهورها بإطلالة ملكية.



الفن

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