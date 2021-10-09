السبت 09-10-2021
الوكيل الاخباري

زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر يضرب كوليما

بلدية معان تنفذ أعمال صيانة للشوارع والأماكن العامة

لجنة الأوبئة تحذر من نتائج لا تحمد عقباها

الجامعة الألمانية: افتتاح برنامج اللغة والثقافة العربية للطلبة الألمان

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - اسماء

السعودية تنفي السماح بالعمرة دون تصريح

وزارة المياه تستجيب لشكوى عرضها موقع الوكيل الاخباري

الطفيلة الأعلى بإصابات كورونا والمفرق الأقل

السفير معن مساعدة يقدم أوراق اعتماده للرئيس البرازيلي

مستوطنون يمنعون المزارعين من قطف الزيتون في نابلس

السبت، 09-10-2021 12:23 م

نادين نسيب نجيم تحضر لهذه المفاجأة - فيديو

3338368_1628621502


الوكيل الإخباري - بعد إنتهاء عرض مسلسلها الأخير "صالون زهرة" والذي حقق نجاحاً بارزاً، أعلنت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم إبتعادها في الفترة المقبلة عن الاعمال الدرامية بفيديو نشرته في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

اضافة اعلان

 

وكشفت نادين بالفيديو أنها ستغيب لفترة قصيرة، وسيكون لها إطلالات بصفحتها الخاصة. اما عن السبب فقد أشارت إلى أنها تركز على مشروع خاص وجديد، مطالبة الجمهور بالدعاء لها بالتوفيق، موضحة أنها كانت تحلم بعمل مستقل لها، وأن يكون لها علامة تجارية خاصة بها.

 

وأكدت نجيم أن المشروع الجديد هو هدية منها للمتابعين.

 

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
artworks-000161849005-qfl7k8-t500x500

شاهد ...كيف اصبحت رغد الوزان نجمة طيور الجنة

6321011-1563308708

شاهد ...صورة قديمة لـ ياسمين صبري تكشف عن التعديلات التجميلية التي قامت بها

salim-assaf

سليم عساف ينشر فيديو لـ وائل كفوري خلال حفلته في قطر

7fd11824-a241-405a-a757-051d9e7e51ee

هنادي مهنا تكشف عن موقف غريب يوم زفافها - فيديو

tamerrrr (3)

هكذا استقبل تامر حسني في الأردن - صور

8386636_1624255743

تصريحات صادمة من شريهان عن عبد الحليم حافظ

أخبار متعلقة
wvkkA

شاهد ...تسريبات الحلقة الاخيرة من مسلسل صالون زهرة

b2fa6f2fc9

نادين نسيب نجيم تحمس جمهورها لأخر حلقة من مسلسلها صالون زهرة - صور

202182614610868637655835708689358

كارول عبود تكشف كواليس صالون زهرة مع نادين نسيب نجيم

maxresdefault

كندة حنا تشارك لحظات عفوية مع أولادها بفيديو طريف-شاهد

35676d6af2edc5a39317b23f333b1e18

نادين نسيب نجيم تشارك إصابتها بإنفجار مرفأ بيروت بـ صالون زهرة

صالون-زهرة-780x470

جديد معتصم النهار بعد مسلسل صالون زهرة