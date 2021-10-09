نادين نسيب نجيم تحضر لهذه المفاجأة - فيديو

الوكيل الإخباري - بعد إنتهاء عرض مسلسلها الأخير "صالون زهرة" والذي حقق نجاحاً بارزاً، أعلنت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم إبتعادها في الفترة المقبلة عن الاعمال الدرامية بفيديو نشرته في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وكشفت نادين بالفيديو أنها ستغيب لفترة قصيرة، وسيكون لها إطلالات بصفحتها الخاصة. اما عن السبب فقد أشارت إلى أنها تركز على مشروع خاص وجديد، مطالبة الجمهور بالدعاء لها بالتوفيق، موضحة أنها كانت تحلم بعمل مستقل لها، وأن يكون لها علامة تجارية خاصة بها.

وأكدت نجيم أن المشروع الجديد هو هدية منها للمتابعين.

المصدر - الفن