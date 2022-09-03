نادين نسيب نجيم تحقق الملايين بسبب صالون زهرة

الوكيل الإخباري-عبّرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن سعادتها لعدد المشاهدات الذي حظي بها مسلسل صالون زهرة بجزئه الأول الذي يُعرض على شاشة MBC1.

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وكتبت نادين في صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي منشوراً ذكرت فيه أن "صالون زهرة نال 15 مليون مشاهدة في يومين فقط".



وتقدم متابعو نجيم لها بالتهنئة على النجاح المنقطع النظير الذي حققه المسلسل بعد عرضه على القناة التلفزيونية المذكورة بعد الصدي الكبير الذي حازه منذ عرضه على منصة شاهد.



صالون زهرة من إخراج جو بو عيد ومن بطولة نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، طوني عيسى، كارول عبود، ونقولا دانيال، فادي أبي سمرا، زينة مكي، نهلا داوود، مجدي مشموشي، نوال كامل، جنيد زين الدين وأنجو ريحان.



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