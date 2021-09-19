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الأحد، 19-09-2021 09:39 م

نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها وتعلق على صورتها مع خبير التجميل الإسرائيلي

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الوكيل الإخباري-خرجت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن صمتها، بعد الجدل الذي حصل حول الصورة التي انتشرت لها مع خبير تجميل اسرائيلي.

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فأعادت نادين نشر منشور لمتابعة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي"تويتر"، فيه توضيح أن خبير التجميل كان يتكلم اللغة اليونانية، وأن نادين لا تعلم جنسيته الإسرائيلية، وعلقت نادين قائلة: "هيدي الحقيقة ومش معقول اعرفوا اسرائيلي و اتصور معه انا ما بطيق الارض يلي بيمشوا عليها في بلدي وحبي لبلدي كبير وفعلاً خبثاء متل خبير التجميل يلي ما قال هويته".

 

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