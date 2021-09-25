نادين نسيب نجيم تشارك إصابتها بإنفجار مرفأ بيروت بـ صالون زهرة

الوكيل الإخباري - شاركت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم الجمهور إضصابتها وما حصل معها بإنفجار 4 آب العام الماضي، وذلك بمشهد من مسلسل "صالون زهرة".

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اذ يظهر بالمشهد الممثل السوري معتصم النهار بدور "أنس" بعشاء رومانسي مع "زهرة" التي تجسدها نادين، فسأل أنس نادين عن سر إصابة جبينها وتحت عينها اليمنى، فأجابت بشكل مباشر انفجار مرفأ بيروت وشرحت له نجيم سر الإصابة التي تركت أثرها على وجهها.



والجدير ذكره أن العمل من 15 حلقة ومن إنتاج شركة "صباح إخوان" ، وبطولة الممثلين نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، طوني عيسى، كارول عبود، نقولا دانيال، فادي أبي سمرا، زينة مكي، نهلا داوود، مجدي مشموشي، نوال كامل، جنيد زين الدين، أنجو ريحان، حسين مقدم، رشا بلال ولين غرّة.

المصدر - الفن