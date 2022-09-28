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الأربعاء، 28-09-2022 10:12 ص

نادين نسيب نجيم تشارك مقطع فيديو وتعتذر من طوني عيسى

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الوكيل الإخباري-عبّرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن محبتها واحترامها الكبيرين لزميلها طوني عيسى بعد ان عاتبها على الإعلام لعدم تهنئتها له بنجاح مسلسل "العين بالعين" وشخصيتها فيه.

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ونشرت نادين نسيب نجيم مقطع الفيديو الذي يظهر فيه طوني عتبه عليها وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وردّت على عتب طوني حيث كتبت: "حقك علي طوني قلة انتباه مني و الف مبروك لو متأخر. عتبك على قد محبتك و انا بحبك كتير".


وتفاعل عدد كبير من متابعي نادين وطوني مع تغريدة نادين معبرين عن احترامهم الكبير لمحبتهما واحترامهما لبعضهما البعض ومتمنين لهما التوفيق في قادم الأعمال.

 

 

سيدتي

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