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الخميس، 28-10-2021 01:44 م

نادين نسيب نجيم تشن هجوما عنيفا على إعلامي - صورة

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الوكيل الإخباري - أثارت الممثلة نادين نسيب نجيم جدلاً كبيراً بعد هجومها المتواصل على أحد الأشخاص من دون أن تسميه، وذلك عبر "ستوري" على حسابها على انستغرام.

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ولفتت نادين في المنشور إلى وقوع خلاف بينها وبين أحد الأشخاص، وتركت الجمهور في حيرة من أمرهم حول هويته وأثارت تكهنات المتابعين حول تعرضها للغدر أو الخيانة.

إذ كتبت في تدوينة:" ونرجع نقول إحنا اللي عملنا للناس الزبالة قيمة"، ودونت في أخرى:" خليك مع الرخيص أنا غالي عليك".

 

وكتبت أيضاً: "كم أعشق أسلوبي الذي يجعلهم يقرأون الكلام أكثر من مرة ليتأكدوا أنهم هم المقصودون".

 

واعتبر البعض أن نادين تقصد في منشورها الإعلامي إيلي باسيل، وذلك على هامش خلافهما ومهاجمته لها في عدة منشورات وفيديوهات بث مباشر، عبر حسابه على انستغرام.

 



المصدر - لبنان 24 

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