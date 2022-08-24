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الأربعاء، 24-08-2022 12:03 م

نادين نسيب نجيم تشوق جمهورها لمسلسل صالون زهرة بصورة

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الوكيل الإخباري-نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة جديدة عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي، شوقت من خلالها المتابعين للجزء الثاني الجديد من مسلسلها صالون زهرة" على طريقى الكاريكاتور.

وبدت نادين في الصورة، وهي ترتدي ملابس العمل، وتحمل معدات التجميل، وعلقت عليها بكلمة واحدة "In love".

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يُذكر أن نادين كانت قد أعلنت عن وجود جزء ثانٍ من مسلسل "صالون زهرة" مؤخراً، كما أعلنت الشركة المنتجة صبّاح إخوان أن الجزء الثاني من "صالون زهرة" سيضم أبطال الجزء الأول. وهو من إخراج جو بو عيد ومن بطولة نادين نسيب نجيم،معتصم النهار، طوني عيسى، كارول عبود، ونقولا دانيال، فادي أبي سمرا، زينة مكي، نهلا داوود، مجدي مشموشي، نوال كامل، جنيد زين الدين وأنجو ريحان.

 


 

الفن

 




 

 


 

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