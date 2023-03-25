نادين نسيب نجيم تعلق على حذف مشاهد لها من "وأخيراً"

الوكيل الإخباري- أعربت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن "قهرها" بسبب حذف لقطات قريبة لها وردود أفعال كثيرة من مشاهدها في مسلسل "وأخيراً"من تأليف وإخراج أسامة الناصر وورشة الصباح للكتابة.

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وغرّد عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "والله بس يا ريت تنحط مشاهدي متل ما هي لانه عم تنكب كلوزات وريكشنات مهمة وما عم بعرف ليش. صراحة شي بيقهر تشتغل وتعطي من قلبك وتلاقي بعدين شي تاني من دون اي تبرير... بس منقول الحمدالله".



وتوّجهت متابعة إلى سؤال نجيم عن السبب، فردّت الأخير: "ما بعرف اول مرة بصير معي هيك من 15 سنة لهلىء".



يشار إلى أن مسلسل "وأخيراً" من تأليف وإخراج أسامة الناصر وورشة الصباح للكتابة. ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم من سوريا ولبنان ومنهم النجمة منى واصف.



لها

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