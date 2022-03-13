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الأحد، 13-03-2022 02:29 م

نادين نسيب نجيم تفوز بجائزة أفضل ممثلة غير مصرية

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الوكيل الإخباري - شهدت الدورة الأولى من جوائز النقاد للدراما العربية ADCA، تتويج الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم بجائزة أفضل ممثلة غير مصرية عن دورها في مسلسل عشرين عشرين، الذي فاز بدوره بجائزة أفضل مسلسل غير مصري.

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وعبّرت الفنانة اللبنانية عن سعادتها بهذه الجائزة، وتوجهت بالشكر للقائمين على المهرجان، وللجنة التحكيم التي منحتها الجائزة.


ولعبت الفنانة اللبنانية في المسلسل الذي عُرض في رمضان الماضي دور ضابطة تُدعى سما، تحاول الإيقاع بتاجر مخدرات يدعى صافي انتقاماً لمقتل أخيها على يده.


ومسلسل عشرين عشرين من تأليف نادين جابر، وبلال الشحات، وإخراج فيليب أسمر، وبطولة قصي خولي، نادين نسيب نجيم، رامي عياش، ونخبة من نجوم الدراما السورية واللبنانية.

 

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