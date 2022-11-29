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الثلاثاء، 29-11-2022 11:20 ص

نادين نسيب نجيم حديث الجمهور بعد ظهورها الأول برفقة خطيبها

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الوكيل الإخباري-تصدر اسم النجمة اللبنانية نادين نسيب حديث المتابعين خلال الساعات الماضية  ، بعد نشر مقطع فيديو للفنانة تظهر فيه لأول مرة برفقة خطيبها .اضافة اعلان


وبالتفاصيل ، تداول متابعين مقطع فيديو للفنانة نادين نسيب نجيم من داخل احدى الحفلات برفقة رجل لتكثر التساؤلات حول من يكون ؟ ، بدورها قامت الفنانة باعادة نشر مقطع الفيديو المتداول عبر حسابها الخاص في "انستجرام " لتحسم الشائعات قائلة انه خطيبها . 

وعلقت الفنانة  بكلمات غاضبة على تداول هذا الفيديو الذي التقط لها دون علمها  قائلة  أن هذه حياتها الخاصة بعيدا عن الشهرة وتعيش مرحلة عاطفية مع خطيبها  ولاترغب بمشاركتها عبر مواقع التواصل ، وأكدت أن الغاية من هذه الشائعات تعود لحرمانها من أطفالها بعد طلاقها من زوجها مؤكدة أن لا أحد يستطيع تفرقتها عن أولادها .

وكانت قد شاركت نادين نسيب نجيم مسبقاً صورة يدها بيد رجل عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل ، دون ان توضح اي تفاصيل معلنة بذلك ارتباطها .

 




 

 


 

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