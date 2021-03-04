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الخميس، 04-03-2021 01:09 م

ناصر القصبي يتجاهل يد عبدالله السدحان الممدودة للصلح

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الوكيل الاخباري - تصدر اسم الفنانين السعوديين ناصر القصبي وعبدالله السدحان قائمة الوسوم (هاشتاغ) الأكثر تداولاً في المملكة العربية السعودية، إثر تغريدة للأخيرة بشّرت بوقوع الصلح بينهما قبل أن يحذفها.

ونشر السدحان مقطعاً من أغنية الفنان راشد الماجد يقول: "كلش تغير وانقلب، وماعاد نشبه نفسنا"، على مشاهد جمعت نجمي "طاش ما طاش"، مضيفاً بقوله: "والله ثم والله أني أحبك وهذي رسالة عتاب قبلتها يا مرحبًا ترى داري دارك"، إلّا أنه حذفها بعد تجاهل القصبي الرد عليها.

وبدأت تفاصيل القضية عام 2012 على خلفية انفصال نجمي الدراما السعودية، حيث طلب القصبي من السدحان قبل التوجه إلى المحكمة التجارية بالرياض إنهاء الشراكة بينهما ودياً وعدم التصعيد للقضاء، إلا أن السدحان كان يبدي امتعاضه من الفكرة أو بالأحرى كان يبحث عن حلول تمنع الانفصال، الأمر الذي دفع القصبي لحسم الأمور قضائياً.

وارتبطت شركة "الهدف للإنتاج الفني والإعلامي" في ذاكرة السعوديين بإنتاج 18 جزءاً من المسلسل الشهير "طاش ما طاش" الذي توقف بعد انفصال النجمين اللذين اتجها للعمل بشكل منفرد بعد تجربة طويلة ومؤثرة في صناعة المشهد الدرامي السعودي. وقد شكّل القصبي والسدحان الثنائية الأهم في تاريخ الدراما السعودية منذ الستينات إلى اليوم.

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