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الجمعة، 16-04-2021 11:23 ص

ناصر القصبي يثير غضبا واسعا بمشهد من مسلسله الجديد.. فيديو

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الوكيل الاخباري - أثار الفنان السعودي، ناصر القصبي، غضبا واسعا، بسبب مشهد في الحلقة الثانية من أحدث مسلسلاته التلفزيونية "ممنوع التجول"، الذي بدأ عرضه مع انطلاق شهر رمضان المبارك.

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ويظهر في المشهد كلا من القصبي والفنان علي الحميدي وفاطمة الحوسني، وهم يحملون جثة والدهم ويدخلون بها إلى المطبخ، ويضعونها على أريكة تمهيدا لوضعها داخل الفريزر.


وبعد أن قام أبطال المسلسل الثلاثة بتفريغ محتويات الفريزر لكي يتمكنوا من وضع جثة والدهم به، فشلت محاولتهم بسبب حجم الفريزر الصغير الذي لم يستوعب الجثة بكاملها.

 

وأحدث المشهد حالة من الجدل على "السوشيال ميديا" لاعتبار أنه يستخف بموقف الموت المهيب كما يقلل من احترام الآباء.


واستنكرت عضو مجلس الشورى السعودي، كوثر الأربش، المشهد واعتبرته غير مقبول ومتناقضا مع كل مبدأ إنساني واخلاقي، كما أشارت إلى انه غير مناسب للأطفال ولا يجوز استخدام الموت كمادة للضحك، وكذلك لا يجوز التعامل مع الآباء بهذا الاستخفاف.

 

ومسلسل "ممنون التجول" من بطولة ناصر القصبي وراشد الشمراني وحبيب الحبيب وفايز المالكي وإلهام علي وأسيل عمران وعبد المجيد الرهيدي وعلي الحميدي وخالد الفراج.

 


سبوتنيك

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