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الثلاثاء، 25-01-2022 11:18 ص

ناصر القصبي يعلق على فيلم 'اصحاب ولا اعز'

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الوكيل الإخباري - هاجم الممثل السعودي، ناصر القصبي، منصة "نيتفلكس" بسبب عرض فيلم "أصحاب ولا اعز" الذي أثار جدلا واسعا على مدار الأيام الماضية بسبب طرحه فكرة "المثلية".

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وقال القصبي في تغريدتين على تويتر: "فيلم أصحاب ولا أعز في أصله ايطالي نسخ بأكثر من لغه و في نسخته العربيه أحدث جدلاً، الفيلم لطيف في حواراته و أخراجه إلا أنه .. ( وله السبق) .. يطرح المثلية في محور لافت وصنّاعه يعرفون ان هذا سيكون مثيراً و مسوقاً ايضاً"، حسب قوله. 

وتابع الممثل السعودي قائلا: "نيتفلكس فاسده و مفسده في تبنيها للمثليه . والتنازلات تبدأ بخطوة والمواقف المايعه سترينا أفلامنا العربيه و الخليجيه بالاربعينات و الخمسينات من هذا القرن وهي تطفح بهذا الخلل الأخلاقي المشين و ستتصالح معه أجيالنا القادمه كحق أنساني مشروع"، حسب تعبيره.


واختتم القصبي بقوله: «لذا وجب التحصين، فطرتنا البشرية مهددة»

المصدر -CNN

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